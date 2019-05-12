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Александрия прервала впечатляющую сухую серию Шахтера в чемпионате

12 мая 13:13 208 Читати українською
Александрия прервала впечатляющую сухую серию Шахтера в чемпионате
Андрей Пятов / Пресс-служба ФК Шахтер

Десятиматчевая сухая серия Шахтера таки прервалась в матче 28-го тура УПЛ против Александрии.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

Сухая серия "горняков" остановилась на отметке 956-ти минут.

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Небольшой подвиг совершил полузащитник Александрии Евгений Банада, который пробил Андрея Пятова на 32-ой минуте матча в Харькове. К этому моменту голкиперы дончан держали свои ворота на замке 10 матчей подряд.

Автором предыдущего "сухого" рекорда также был Шахтер, который удерживал свои ворота в неприкосновенности на протяжении 840-ка минут.

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