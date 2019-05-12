Игроки Шахтера поздравили своих мам перед игрой против Александрии

Донецкий клуб организовал трогательную акцию накануне Дня матери.

"Горняки" перед матчем 24-го тура вышли в футболках с изображением своих матерей.

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Таким образом "оранжево-черные" поздравили своих родных накануне международного дня Матери, который отмечается в первое воскресенье мая.

Усилия дончан не ограничились только футболками. Шахтер победил Александрию со счетом 2:1, чем, безусловно, порадовал своих главных поклонниц.

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