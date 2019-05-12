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Игроки Шахтера поздравили своих мам перед игрой против Александрии

12 мая 11:03 65 Читати українською
Игроки Шахтера поздравили своих мам перед игрой против Александрии
Шахтер – Александрия / Фото УПЛ

Донецкий клуб организовал трогательную акцию накануне Дня матери.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

"Горняки" перед матчем 24-го тура вышли в футболках с изображением своих матерей.

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Таким образом "оранжево-черные" поздравили своих родных накануне международного дня Матери, который отмечается в первое воскресенье мая.

Усилия дончан не ограничились только футболками. Шахтер победил Александрию со счетом 2:1, чем, безусловно, порадовал своих главных поклонниц.

Шахтер – Александрия: "горняки" бьют команду Шарана его оружием и своим классом, де-факто защитив чемпионство

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