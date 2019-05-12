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Олександрія перервала вражаючу суху серію Шахтаря в чемпіонаті

12 травня 13:13 562 Читать на русском
Олександрія перервала вражаючу суху серію Шахтаря в чемпіонаті
Андрій Пятов / Прес-служба ФК Шахтар

Десятиматчева суха серія Шахтаря таки перервалась у матчі 28-го туру УПЛ проти Олександрії.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуніор Мораєс
 
Євген Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Євген Банада
60’ Жуніор Мораєс

Суха серія "гірників" зупинилась на позначці 956-ти хвилин.

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Невеликий подвиг здійснив півзахисник Олександрії Євген Банада, який пробив Андрія Пятова на 32-ій хвилині матчу в Харкові. До цього голкіпери донеччан тримали свої ворота на замку 10 матчів поспіль.

Автором попереднього "сухого" рекорду також був Шахтар, який утримував свої ворота недоторканними упродовж 840-ка хвилин.

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Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Рекорди Шахтар - Олександрія
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