Команда Юрия Гуры получила еще одну экипировку для выступлений в чемпионате Украины.

Александрия представила третий комплект формы на сезон 2022/23. Экипировка выполнена в черно-зеленых цветах.

Барселона выйдет на Эль Класико в футболках с логотипом Дрейка – уникальное сотрудничество с титульным спонсором

Первый, домашний комплект был чисто белым, только вставки на шее и на руках черные. Второй гостевой комплект – желтый с черным узором на плечах. Техническим спонсором выступила компания Nike.

Напомним, Александрия сейчас идет шестой в турнирной таблице УПЛ – команда набрала десять очков в пяти матчах. Последняя игра против Металлиста 1925 была перенесена из-за массированных обстрелов оккупантов.

Таблица коэффициентов: Динамо снова подводит, Украина теряет стратегическое место и еврокубковую квоту – что дальше