Команда Юрія Гури отримала ще одне екіпірування для виступів у чемпіонаті України.

Олександрія презентувала третій комплект форми на сезон 2022/23. Екіпірування виконано у чорно-зелених кольорах.

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Перший, домашній комплект був суто білим, лише вставки на шиї і руках чорні. Другий, гостьовий комплект – жовтий з чорним візерунком на плечах. Технічним спонсором виступила компанія Nike.

Нагадаємо, Олександрія наразі йде шостою у турнірній таблиці УПЛ – команда набрала десять очок у п’яти матчах. Останню гру проти Металіста 1925 було перенесено через масовані російські обстріли.

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