Словения и Дания сыграли в ничью 1:1 в первом туре группового этапа Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Эриксен на прошлом чемпионате Европы заставил волноваться, когда рухнул на поле из-за остановки сердца. В первом же матче на Евро-2024 он оформил гол уже на 17 минуте.

Словения спаслась с Данией, расписав первую ничью на Евро-2024 – Эриксен забил через 1100 дней после остановки сердца

Дании удавалось удерживать победный результат вплоть до конца второго тайма. Все планы датчан нарушил Янжа, забив на 77 минуте. Дания выиграла лишь один из последних стартовых 10 матчей на чемпионатах Европы (4 ничьих, 5 поражений).