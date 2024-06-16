"Это мой второй чемпионат Европы. Большая честь – представлять Украину. Все знают, какие сейчас времена в нашей стране. Я чувствую невероятную ответственность, но я не переживаю за свою игру. Я через многое прошел и в футбольном плане, и в жизни. То, что я сейчас нахожусь здесь, – заслуга наших воинов, которые защищают Украину. Это невероятные люди, которые своей смелостью берут все. Я очень благодарю их.

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Есть большая разница по сравнению с прошлым Евро, ведь сейчас в нашей стране полномасштабная война. Сейчас ты всегда думаешь о том, чтобы твои близкие были в безопасности. Это не может не давить на каждого из нас, но это и добавляет мотивации делать на поле всё, что мы можем.

Для нас это будет очень эмоциональный момент. Когда видишь украинские флаги на стадионе и понимаешь, что происходит дома, это трудно передать словами. Каждый день тяжелый, ежедневно умирают люди. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нас, кто дает нам возможность играть. Это важно не только для футбола в Украине, но и для жизней. Мы понимаем, где находимся и что должны делать. Перед началом матча будет эмоциональный момент, но нам нужно сохранять хладнокровие и выложиться на сто процентов.

Мирча Луческу – мой первый тренер в большом футболе. Хочу поблагодарить его, ведь он заложил фундамент в моей карьере, многое дал.

Сборная Румынии? На мой взгляд, у Румынии хорошие атакующие игроки. Это хорошая команда, в которой есть опытные и сильные индивидуально исполнители, но я думаю, что мы готовы к противостоянию с этим соперником. Я считаю, что у нас качественная сборная, есть игроки, способны сделать разницу. Но самое важное, что мы играем как одна команда", – цитирует Забарного официальный сайт УАФ.

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