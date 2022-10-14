Удачнее всего на этой неделе, как и во 2 туре, выступила команда Кучера. Довбик продолжил феноменальную результативную серию (9 голов и 3 ассиста за последние 6 матчей), а СК Днепр-1 уже второй раз на групповом этапе стал единственным из трио украинских клубов, который победил среди недели. А ведь каждая победа наших ребят приносит в таблицу коэффициентов 0,4 очка. Именно на столько, например, Украину обогнала Турция, которой к тому же засчитались бонусные баллы за досрочный проход Фенербахче с Башакшехиром в плей-офф Лиги Европы (здесь дополнительно дают 2 пункта, которые надо делить на 5 участников) и конференций (1).

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Даже повторение лучшей осенней недели в текущем еврокубковом сезоне не помогло нашим представителям удержать хотя бы 15 позицию. Поэтому по состоянию на 14 октября УПЛ теряет квоту на одну команду, уменьшая количество своих команд в Европе до 4. Однако с надеждой отмечаем, насколько быстро все можно изменить в таблице коэффициентов УЕФА. Еще 7 дней назад Турция завершила игровую неделю на 18 месте. А сейчас 4 победы подняли ее сразу на 14 строчку. О таком недельном пополнении (2,2 очка), впрочем, пока что можем только мечтать.





В то же время не все так плохо, и видим определенный прогресс. Благодаря победе днепрян и ничьей "горняков" удалось сократить отставание от Швейцарии, Чехии, Норвегии и Сербии, которые идут выше и также выступают не очень стабильно. Цюрих взял в группе Зинченко курс на график Динамо (4 поражения в ЛЕ), Базель неожиданно забуксовал в квартете Лиги конференций со словаками, литовцами и армянами, хотя 1 место вряд ли куда-то денется. Поэтому самые лучшие шансы пободаться за возвращение в топ-15 у нас со швейцарцами, у которых еще и на команду меньше (плюс есть все шансы избавиться от Цюриха).

В то же время нужно не забывать, что творится за спиной. Хорватия и Греция синхронно провалились. Последние вместе с Шотландией – главные лузеры сезона в топ-20. Греки не набрали и 2 баллов. У шотландцев меньше 3. А вот Дания угрожающе набирает темп. Скандинавы отстают теперь лишь на 0,875. За сезон мы подпустили датчан на 1 балл, поэтому такое преимущество – ничтожно с нашими темпами транжирить запасы. Наивно надеяться, что в один момент они сами остановятся. Украина замыкает лишь топ-25 по набранным очкам в текущем сезоне – надо срочно просыпаться. Наши клубы пополнили копилку на столько же, сколько Кипр (3,7). А потому матчи Динамо и СК Днепр-1 против АЕКа и Аполлона в 5 туре приобретают двойное значение.

Киприоты, конечно, пока нам не конкуренты, но отдавать им очки в личных поединках больше нельзя. На самом деле еврокубковая неделя 25-27 октября станет ключевой для украинцев. Ведь все команды играют против самых слабых соперников своих групп. Поэтому, когда как не с ними набирать максимум или хотя бы взять наконец-то планку 2 побед. При таком раскладе мы бы получили все шансы увидеть все 3 украинских клуба весной в еврокубках. Шахтер должен не отпустить как минимум Лигу Европы. У Динамо и СК Днепр-1 еще по одному адскому поединку, но обоим вполне реально оказаться в Лиге конференций.

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