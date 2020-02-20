Александрия подтвердила запрет на регистрацию новых игроков – ФИФА не признала апелляцию украинского клуба

Директор Александрии Дмитрий Китаев сообщил, что клуб действительно не может регистрировать новых футболистов.

"Во-первых, Баришич выступал за ПФК Александрия. Важно понимать, что ФК Александрия – это не ПФК Александрия. Это совсем другое юридическое лицо. ПФК Александрия не выступает сейчас ни в одном чемпионате. ФК Александрия – это переименованный ПФК УкрАгроКом. Ни за ПФК УкрАгроКом, ни за ФК Александрия Баришич никогда не выступал. Вот в чем вся суть ситуации.

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Этот долг остался еще от ПФК Александрия – с тех пор, когда президентом клуба был Николай Николаевич Лавренко. И о том, что там есть какой-то долг, никто не знал. Мы об этом узнали только перед Новым годом. ФИФА по своим критериям спортивного правопреемства признала нас правопреемником этого долга, хотя мы им все объяснили, дали полную информацию, это совсем другое юрлицо. Но они повесили долг на нас.

Мы уже подавали апелляцию, но ФИФА не признает ее. Говорят, что мы – правопреемники. Они особо не разбираются в этих вопросах. Мы как ответственный футбольный клуб будем разбираться и принимать решения, чтобы продолжать выступать и все было хорошо. Сейчас как раз этим вопросом занимаемся. Мы сейчас уже как могли подняли всю документацию ПФК. Насколько я вижу, больше никаких долгов нет. Дело в том, что когда клуб покупался, долгов тоже вроде не было – все контракты были закрыты. Но, как оказалось, не все.

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Снятие очков? Это длительный процесс. Нужно, чтобы мы не выполняли решение: не рассчитались с Баришичем, потом должно пройти некоторое время. И если мы не выполним это решение вновь, то следующей санкцией будет снятие очков. Думаю, мы эту ситуацию решим, дело до снятия очков не дойдет и мы еще успеем заявить наших новых игроков, которых этой зимой подписали", – сказал Китаев в комментарии UA-Футбол.

Напомним, вчера появилась информация, что на Александрию наложен трансферный бан. Причиной стали долги еще с чемпионата-2011/12 футболисту Йосипу Баришичу. В целом игрок требует от клуба 200 000 евро. Интересно, что хорват в том сезоне сыграл за "горожан" всего пять матчей. Оказалось, ФИФА наказала ФК Александрия за долги, которые были перед ПФК Александрия. Летом 2014 ПФК объединился с УкрАгроКомом (оба клуба на тот момент выступали в Первой лиге), образовав новый клуб с аббревиатурой ФК.

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