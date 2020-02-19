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Александрия получила запрет на регистрацию новых игроков, – СМИ

12:21 31 Читати українською
Александрия получила запрет на регистрацию новых игроков, – СМИ
Александрия во время спарринга / фото ФК Александрия

Александрия не смогла дозаявить зимних новичков из-за задолженности, которая осталась от предыдущего руководства.

Александрия не смогла зарегистрировать Романа Вантуха, Богдана Мишенка и Артема Гордиенко, информирует Динамомания.

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Причина – у клуба нашли долги, которые возникли еще при прежнем руководстве. Размер задолженности и ее характер не уточняются, однако известно, что эта сумма исчисляется сотнями тысяч в "твердой" валюте.

Пока неизвестно, когда новички смогут дебютировать за команду Шаранd, но, по информации издания, это точно не будет первая официальная игра команды в 2020 году.

К слову, Александрия начнет вторую часть сезона матчем против Колоса. Игра запланирована на 23 февраля, начало в 14:00.

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