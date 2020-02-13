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УПЛ объявила даты и время начала матчей 21 и 22 туров

22:18 59 Читати українською
УПЛ объявила даты и время начала матчей 21 и 22 туров
ФК Заря / фото: УПЛ

Поединки 21 и 22 туров среди команд УПЛ состоятся в начале марта.

Расписание поединков было опубликовано на официальном сайте УПЛ.

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21-й тур

Вторник, 3 марта

Динамо – Колос – 19:30

Среда, 4 марта

Мариуполь – Ворскла – 14:00

Заря – Львов – 17:00

Олимпик – Десна – 17:00

Карпаты – Александрия – 19.00

Шахтер – СК Днепр-1 – 19.00

22-й тур

Суббота, 7 марта

Ворскла – Олимпик – 14:00

Десна – Заря – 14:00

Александрия – Динамо – 17:00

Воскресенье, 8 марта

Львов – Карпаты – 14:00

СК Днепр-1 – Мариуполь – 17:00

Колос – Шахтер – 17:00

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