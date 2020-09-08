Контракт новичка рассчитан на три года, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Янчак воспитывался в структуре Львова, а последние два сезона провел в словацких клубах – Локомотиве Кошице и Попраде. Этим летом 21-летний атакующий полузащитник стал свободным агентом, поэтому достался Александрии бесплатно.

Добавим, что Янчак стал первым полноценным новичком команды Шарана в межсезонье – ранее клуб выкупил Максима Третьякова у ДАКа.

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