Александрия подписала украинского легионера, который выступал в Словакии
11:41 - Читати українською
Александрия усилилась атакующим хавбеком Вадимом Янчаком.
Контракт новичка рассчитан на три года, сообщает официальный сайт "желто-черных".
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Янчак воспитывался в структуре Львова, а последние два сезона провел в словацких клубах – Локомотиве Кошице и Попраде. Этим летом 21-летний атакующий полузащитник стал свободным агентом, поэтому достался Александрии бесплатно.
Добавим, что Янчак стал первым полноценным новичком команды Шарана в межсезонье – ранее клуб выкупил Максима Третьякова у ДАКа.
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