Заря разгромила Александрию в спарринге с четырьмя голами – дебютный мяч Гладкого и шедевр Юрченко
Александрия разгромно уступила Заре в спарринге (0:4). Читайте обзор матча и смотрите видео голов на сайте "Футбол 24".
Товарищеский матч
Заря – Александрия – 4:0
Голы: Гладкий, 17, Громов, 25, Кабаев, 32, Юрченко, 74
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Первый тайм выдался довольно богатым на забитые мячи. Заря начала матч активно и уже в начале поединка вышла вперед – Артем Громов отдал взвешенный пас на Гладкого, последний пробил без шансов для голкипера. Через несколько минут Громов уже сам стал автором забитого мяча – 2:0.
Артем на этом не остановился и отдал еще один ассист на 32–й минуте. На этот раз Владислав Кабаев парашютом перебросил мяч через голкипера в дальний угол. Александрия создала очень острый момент в конце тайма, однако он не увенчался успехом.
После перерыва подопечные Шарана должны были забивать первый гол, но Устимов не попал в ворота. Александрия имела еще несколько моментов, однако реализация была на очень плохом уровне. Зато, забила Заря – шедевральным парашютом с дальней дистанции отличился Владлен Юрченко. 4:0 и команда Скрипника уверенно побеждает своих оппонентов в товарищеском матче.
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