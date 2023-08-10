Защитник Хосе Эрнандес в ближайшее время может присоединиться к Александрии.

Эквадорец Хосе Эрнандес уже стал игроком Александрии, сообщает ТаТоТаке. Игрок перебрался из Эмелека, а прошлый сезон провел в составе Гуаласао.

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"Судя по флеш-анализу, Эрнандес – бюджетное приобретение с неплохим набором качеств. Он не виртуоз техники, но имеет два главных качества для своей позиции – агрессивен и очень быстро бежит. Отсюда наличие скоростного дриблинга, интенсивность и активная позиция в отборе. В игре с мячом больше нацелен на вертикальность и кроссы. Показатели в единоборствах – выше среднего", – оценил новичка журналист Михаил Спиваковский.

Интересно, что Александрия пока официально не сообщала о подписании эквадорца. Transfermarkt оценивает Эрнандеса в 400 тысяч евро.

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