Еквадорець Хосе Ернандес вже став гравцем Олександрії, повідомляє ТаТоТаке. Гравець перебрався з Емелека, а минулий сезон провів у складі Гуаласао.

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"Судячи з флеш-аналізу, Ернандес – бюджетне придбання з непоганим набором якостей. Він не віртуоз техніки, але має дві головні чесноти для своєї позиції – агресивний і дуже швидко біжить. Звідси наявність швидкісного дриблінгу, інтенсивність і активна позиція у відборі. У грі з м'ячем більше націлений на вертикальність і кроси. Показники в єдиноборствах – вищі середнього", – оцінив новачка Михайло Співаковський.

Цікаво, що Олександрія наразі офіційно не повідомляла про підписання еквадорця. Transfermarkt оцінює Ернандеса в 400 тисяч євро.

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