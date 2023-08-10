Арис – Динамо: анонс матча квалификации Лиги конференций
Арис в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Динамо начинает расплату за грехи предыдущего чемпионата. Заняв четвертое место в УПЛ, команда Мирчи Луческу стартует только в квалификации Лиги конференций – хотя румынский коуч выдал такую пресс-конференцию, будто еврокубки киевлянам вообще не нужны. Он жаловался на 20-часовое путешествие автобусом и поездом, вспоминал прошлогодние логистические проблемы и заявил, что 0:0 станут хорошим результатом.
Арис – Динамо: где смотреть матч Лиги конференций
Кто-то скажет, что господин Мирча в своем фирменном стиле заблаговременно стелет солому на случай фиаско. Впрочем, провал Ворсклы на прошлой неделе доказал, что длинная дорога – это действительно серьезный аргумент. Особенно в начале сезона, когда команды только набирают форму.
В игровом плане Арис не выглядит чем-то крайне опасным для Динамо, хотя здесь немало футболистов с опытом топ-чемпионатов (Рупп, Монтоя, Морон, Дарида). Есть и недавние игроки Шахтера (Джурасек) и СК Днепра-1 (Маттарита). Это заставляет уважать греков, хотя большинство "европейцев" Ариса являются пенсионерами или "сбитыми летчиками".
Средний возраст команды из Салоник составляет 28,2 года, что почти на 4 года больше, чем у Динамо. Средняя стоимость – почти втрое ниже, чем у состава киевлян.
В предыдущем сезоне этот винигрет стал пятым в чемпионате Греции, однако после распределения на группы и попадания в шестерку лидеров Арис набрал всего 11 очков. 6 из них подарил Волос, который стал шестым. Дальнейшее выступление в квалификации ЛК тоже не впечатлило – армянский Арарат удалось пройти с огромным скрипом, а в целом противостояние напоминало матчи а-ля Колос – Ингулец.
Тем не менее, во втором поединке было аж 250+ единоборств, причем Арис вел дуэли, подкаты и перехваты с интенсивностью в 7,5 эпизодов в минуту. Количество высоких возвратов достигло 20, а на чужой половине – 33. Аж 51 из 83 владений Арарата с игры длилось менее 10 секунд. При этом греки продемонстрировали приличную компактность в командной структуре.
Именно поэтому Мирча Луческу так жаловался на дорогу. В противостоянии с Арисом вопрос физических кондиций будет иметь огромное значение. "Боги войны" в атаке почти ничего не создают (0 топ-моментов в домашке с армянами), но агрессивно прессингуют и бьются за каждый мяч. Как показали поединки с Оболонью и Минаем, такой футбол может принести серьезные проблемы Динамо.
Наставник киевлян заявил, что в Салониках придется обороняться большую часть времени. Это – не так ужасно, как кажется. Арарат уверенно держал Арис на дистанции, заставив лупить по своим воротам с 20,5 метров (8 из 15 ударов были дальними). Дома же армяне позволили провести всего 8 владений в своей штрафной. Если бы не фатальные ошибки в защите, то сейчас мы могли бы писать о ереванцах.
Арис очень прост в организации. Динамо имеет колоссальный опыт матчей с такими соперниками. Тем не менее, стоит быть готовым к нестандартным решениям от греков. В частности, вингер Луис Палма в предыдущем чемпионате забил прямым ударом с углового. "Сухие письма" – довольно популярная тема в Суперлиге. Да и в целом на угловых следует не спать, ведь именно корнер решил судьбу противостояния с армянами.
Кстати, именно 22-летний Палма забивал Арарату на выезде. Гондурасец отличается высокой скоростью и умением забивать в любой ситуации. В чемпионате 2022/23 Луис забивал головой, левой и правой ногами, а также со штрафных (дважды) и угловых (прямым ударом).
Кадровая ситуация
Травмированы: Брабец, Кике Саверио, Гарсия
Дисквалифицированы: –
Ориентировочные составы на матч Арис – Динамо
Арис: Куэста – Маттарита, Одубайо, Фабиану, Феррари – Дарида, Джурасек – Менендес, Рупп, Палма – Морон
Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат
Прогноз "Футбол 24" – 1:1
Учитывая катастрофическую оборону на старте чемпионата, трудно поверить в отсутствие пропущенных голов. Все четыре защитника Динамо теряют сознание при первой же передаче куда-то в их сторону, да и опорники совсем не внимательны. О стандартных положениях нечего и говорить – и даже Бущан на старте сезона удивил рядом ошибок.
Плюс, не стоит забывать о физических кондициях. Запасайтесь валидолом – с греками придется помучиться. Впрочем, если Динамо соберется, то "боги войны" обломают свои копья. Арис беспомощен в позиционном наступлении; команда не создает моментов самостоятельно и пытается компенсировать это беготней без мяча в относительно компактном блоке. И все равно пространства между линиями достаточно.
Подопечные Мирчи Луческу встречаются с такими соперниками каждую неделю, поэтому смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. Мы бы даже поставили на победу, но поддержим тренера и ограничимся прогнозом на ничью. Слишком уж изнурительным будет матч в Салониках.
Меч Арея над Динамо: провал легенды АПЛ подтолкнул звездную когорту против Луческу – испанские легионеры, немецкое качество