Динамо начинает расплату за грехи предыдущего чемпионата. Заняв четвертое место в УПЛ, команда Мирчи Луческу стартует только в квалификации Лиги конференций – хотя румынский коуч выдал такую пресс-конференцию, будто еврокубки киевлянам вообще не нужны. Он жаловался на 20-часовое путешествие автобусом и поездом, вспоминал прошлогодние логистические проблемы и заявил, что 0:0 станут хорошим результатом.

Арис – Динамо: где смотреть матч Лиги конференций

Кто-то скажет, что господин Мирча в своем фирменном стиле заблаговременно стелет солому на случай фиаско. Впрочем, провал Ворсклы на прошлой неделе доказал, что длинная дорога – это действительно серьезный аргумент. Особенно в начале сезона, когда команды только набирают форму.

В игровом плане Арис не выглядит чем-то крайне опасным для Динамо, хотя здесь немало футболистов с опытом топ-чемпионатов (Рупп, Монтоя, Морон, Дарида). Есть и недавние игроки Шахтера (Джурасек) и СК Днепра-1 (Маттарита). Это заставляет уважать греков, хотя большинство "европейцев" Ариса являются пенсионерами или "сбитыми летчиками".

Средний возраст команды из Салоник составляет 28,2 года, что почти на 4 года больше, чем у Динамо. Средняя стоимость – почти втрое ниже, чем у состава киевлян.

В предыдущем сезоне этот винигрет стал пятым в чемпионате Греции, однако после распределения на группы и попадания в шестерку лидеров Арис набрал всего 11 очков. 6 из них подарил Волос, который стал шестым. Дальнейшее выступление в квалификации ЛК тоже не впечатлило – армянский Арарат удалось пройти с огромным скрипом, а в целом противостояние напоминало матчи а-ля Колос – Ингулец.

Тем не менее, во втором поединке было аж 250+ единоборств, причем Арис вел дуэли, подкаты и перехваты с интенсивностью в 7,5 эпизодов в минуту. Количество высоких возвратов достигло 20, а на чужой половине – 33. Аж 51 из 83 владений Арарата с игры длилось менее 10 секунд. При этом греки продемонстрировали приличную компактность в командной структуре.

Именно поэтому Мирча Луческу так жаловался на дорогу. В противостоянии с Арисом вопрос физических кондиций будет иметь огромное значение. "Боги войны" в атаке почти ничего не создают (0 топ-моментов в домашке с армянами), но агрессивно прессингуют и бьются за каждый мяч. Как показали поединки с Оболонью и Минаем, такой футбол может принести серьезные проблемы Динамо.

Наставник киевлян заявил, что в Салониках придется обороняться большую часть времени. Это – не так ужасно, как кажется. Арарат уверенно держал Арис на дистанции, заставив лупить по своим воротам с 20,5 метров (8 из 15 ударов были дальними). Дома же армяне позволили провести всего 8 владений в своей штрафной. Если бы не фатальные ошибки в защите, то сейчас мы могли бы писать о ереванцах.

Арис очень прост в организации. Динамо имеет колоссальный опыт матчей с такими соперниками. Тем не менее, стоит быть готовым к нестандартным решениям от греков. В частности, вингер Луис Палма в предыдущем чемпионате забил прямым ударом с углового. "Сухие письма" – довольно популярная тема в Суперлиге. Да и в целом на угловых следует не спать, ведь именно корнер решил судьбу противостояния с армянами.

Кстати, именно 22-летний Палма забивал Арарату на выезде. Гондурасец отличается высокой скоростью и умением забивать в любой ситуации. В чемпионате 2022/23 Луис забивал головой, левой и правой ногами, а также со штрафных (дважды) и угловых (прямым ударом).

Кадровая ситуация

Травмированы: Брабец, Кике Саверио, Гарсия

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Арис – Динамо

Арис: Куэста – Маттарита, Одубайо, Фабиану, Феррари – Дарида, Джурасек – Менендес, Рупп, Палма – Морон

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Учитывая катастрофическую оборону на старте чемпионата, трудно поверить в отсутствие пропущенных голов. Все четыре защитника Динамо теряют сознание при первой же передаче куда-то в их сторону, да и опорники совсем не внимательны. О стандартных положениях нечего и говорить – и даже Бущан на старте сезона удивил рядом ошибок.

Плюс, не стоит забывать о физических кондициях. Запасайтесь валидолом – с греками придется помучиться. Впрочем, если Динамо соберется, то "боги войны" обломают свои копья. Арис беспомощен в позиционном наступлении; команда не создает моментов самостоятельно и пытается компенсировать это беготней без мяча в относительно компактном блоке. И все равно пространства между линиями достаточно.

Подопечные Мирчи Луческу встречаются с такими соперниками каждую неделю, поэтому смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. Мы бы даже поставили на победу, но поддержим тренера и ограничимся прогнозом на ничью. Слишком уж изнурительным будет матч в Салониках.

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