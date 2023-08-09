Динамо официально отпустило игрока с опытом выступлений в Европе
18:27 - Читати українською
Полузащитник Богдан Леднев продолжит карьеру в составе СК Днепр-1.
СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о приходе Богдана Леднева из Динамо.
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Контракт рассчитан на 3 года. Хавбек будет выступать в составе днепрян под 17-м номером. О сумме трансфера клубы не сообщают.
Леднев является воспитанником Динамо, успел поиграть за Зарю и венгерский Фехервар. В прошлом сезоне Богдан провел 13 матчей за венгров, отметившись 2 ассистами.
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