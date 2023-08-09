СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о приходе Богдана Леднева из Динамо.

Крутости Довбика завидует даже сама природа – курьезное видео с презентации украинца в Жироне

Контракт рассчитан на 3 года. Хавбек будет выступать в составе днепрян под 17-м номером. О сумме трансфера клубы не сообщают.

Леднев является воспитанником Динамо, успел поиграть за Зарю и венгерский Фехервар. В прошлом сезоне Богдан провел 13 матчей за венгров, отметившись 2 ассистами.

Шахтар чекав більшого від Шведа: Маркевич підставить плече, або в гості до Роналду