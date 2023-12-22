Центральный полузащитник Вадим Гудзинский подписал контракт с Карпатами, сообщает Sport.ua.

Карпаты отреагировали на возможный запуск Суперлиги – у львовян только один приоритет

К слову, 22-летний хавбек – воспитанник "львов", за которые дебютировал на профессиональном уровне в 2018 году. В июле 2021-го перешел в Агробизнес. Через год присоединился к команде Юность (Верхняя Белка), а летом 2023-го снова вернулся к Александру Чижевскому. В текущем сезоне успел сыграть за волочискую команду 2 матча в Первой лиге и 3 – в Кубке Украины. В сентябре 2023-го Вадим покинул Агробизнес в статусе свободного агента и с тех пор не был трудоустроен.

Отмечается, что Гудзинский почти сразу присоединился к лагерю Карпат и тренировался с командой, однако не мог быть дозаявлен вне трансферного окна.

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.

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