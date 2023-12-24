Маркевич анонсировал появление в Карпатах звездного ассистента – ранее он помог вывести Днепр в финал Лиги Европы
Главный тренер "львов" Мирон Маркевич рассказал о расширении своего тренерского штаба.
"Я очень рассчитываю на возвращение домой Владимира Езерского. Надеюсь, что совсем скоро он узаконит свои отношения с Карпатами.
Карпаты подписали бывшего игрока, который четыре месяца находился без клуба
Будет отвечать за подготовку защитников и действия при розыгрыше стандартных положений. В свое время Владимир делал это качественно в Днепре, когда мы работали в этой команде – в лагере финалиста Лиги Европы", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.
Напомним, Езерский с января 2023 года работал в тренерском штабе Александрии и параллельно возглавлял сборную Украины U-17 (с сентября 2023 года).
Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.
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