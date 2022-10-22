Александрия одолела Львов и ворвалась в топ-3 УПЛ – два роскошных гола от экс-игроков Динамо
Александрия и Львов проводили единственный поединок 9-го тура УПЛ в субботу.
Победа позволяла Александрии выскочить на третье место УПЛ. Задачи соперника совсем другие – команда Дулуба набрала очко в последних трех турах и борется за выживание.
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Хозяева действительно захватили инициативу с первых минут, однако до остроты доходило редко. Главным нарушителем покоя был Владислав Калитвинцев. Сын легенды Динамо на 7-й минуте чуть не исполнил "сухой лист", но из углового закрутил в штангу. Затем вингер Александрии замечательной подачей нашел голову Кожушка – партнер пробил мимо ворот. Когда арбитр готовился отправлять команды на отдых, Александрия все же забила. Калитвинцев хитро крутил мяч в штрафную – никто не коснулся, но круглый таки залетел под левую стойку.
После перерыва игра тоже не поражала зрелищем. Львов создал свой первый момент на 56-й минуте – Билык эффектно отразил выстрел Крушинского. Александрия воспользовалась своим шансом лучше. Защитники Львова переправили подачу на ногу Цурикову, который без раздумий ударил с лета. 2:0 – результат обеспечивают экс-игроки Динамо.
Александрия пробилась в топ-3 УПЛ, уступая только Шахтеру и СК Днепр-1. Львов продолжил слабую серию и остается на 13-ом месте.
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