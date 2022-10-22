Киевский клуб в текущей ситуации нуждается в кардинальных переменах. Вполне возможно, что своеобразным катализатором этого станет смена главного тренера.

Телеграм-канал "Динамо Киев Inside", известный своими точными прогнозами по ситуации в киевском клубе, недвусмысленно намекнул на уход из Динамо главного тренера Мирчи Луческу.

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Источник опубликовал фото румынского специалиста с прощальным жестом, однако никоим образом не прокомментировал и не подписал фотографию.

К слову, ранее Луческу уже вроде как собирался покинуть "бело-синих" – перед матчем с АЕКом (0:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы он даже сообщил свое решение команде, однако впоследствии изменил его.

Напомним, под руководством румына Динамо проиграло все 4 матча во втором по силе еврокубке, а в турнирной таблице УПЛ после 8-ми туров идет на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков (и 2 матча в запасе).

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