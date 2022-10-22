Перемога дозволяла Олександрії вискочити на третю сходинку УПЛ. Завдання суперника зовсім інші – команда Дулуба набрала очко в останніх трьох турах і бореться за виживання.

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Господарі справді захопили ініціативу з перших хвилин, однак до гостроти доходило рідко. Головним порушником спокою був Владислав Калітвінцев. Син легенди Динамо на 7-й хвилині ледь не виконав "сухий лист", але з кутового закрутив у стійку. Потім вінгер Олександрії чудовою подачею знайшов голову Кожушка – партнер пробив повз ворота. Коли арбітр готувався відправляти команди на відпочинок, Олександрія все ж забила. Калітвінцев хитро крутив м'яч у карний майданчик – ніхто не торкнувся, але круглий таки залетів під ліву стійку.

По перерві гра також не вражала видовищем. Львів створив свій перший момент на 56-й хвилині – Білик ефектно відбив постріл Крушинського. Олександрія скористалася своїм шансом краще. Захисники Львова переправили подачу на ногу Цурікову, який без роздумів вдарив з льоту. 2:0 – результат забезпечують екс-гравці Динамо.

Олександрія пробилася у топ-3 УПЛ, поступаючись, лише Шахтарю і СК Дніпро-1. Львів продовжив слабку серію і залишається на 13-му місці.

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