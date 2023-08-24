Александрия объявила об уходе воспитанника Динамо
21:45 - Читати українською
Александр Мельник больше не является игроком Александрии.
Александрия на своем официальном сайте сообщила об уходе Александра Мельника.
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Стороны прекратили соглашение по обоюдному согласию. Интересно, что в прошлом сезоне защитник провел за Александрию 17 поединков.
Напомним, что Мельник является воспитанником Динамо, находился в системе "бело-синих" до 2018 года. Также успел поиграть за Арсенал-Киев и Минай.
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