Александр Мельник больше не является игроком Александрии.

Александрия на своем официальном сайте сообщила об уходе Александра Мельника.

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Стороны прекратили соглашение по обоюдному согласию. Интересно, что в прошлом сезоне защитник провел за Александрию 17 поединков.

Напомним, что Мельник является воспитанником Динамо, находился в системе "бело-синих" до 2018 года. Также успел поиграть за Арсенал-Киев и Минай.

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