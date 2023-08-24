Александрия подписала воспитанника Шахтера с опытом выступлений в Европе
06:00 - Читати українською
Александрия пригласила очередного новичка, не оцененного Шахтером.
Полузащитник Артур Микитишин подписал контракт на 3 года, сообщает официальный сайт "желто-черных".
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Юные годы игрок провел в системе Скалы, а в 2019 году перебрался в Шахтер. Дебютировать за первую команду "горняков" не удалось, зато были разные аренды. Хавбек в свои 20 лет успел поиграть за Мариуполь, венгерский Керюлети и Кривбасс.
Никитишин может дебютировать за Александрию 26 августа, когда команда Ротаня сыграет против Полесья.
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