Противостояние со Спартак Трнавой является крайне важным для СК Днепр-1, ведь это последний шанс клуба на еврокубковую осень. Жребий оказался снисходительным – словаки хоть и прошли Лех в предыдущем раунде, однако своим футболом не впечатляли. По набору своих достоинств и недостатков команда Михала Гашпарика очень похожа на "спортклубовцев", и даже старт сезона ей тоже дается тяжело.

Александр Кучер покинул СК Днепр-1 после поражения от Оболони, поэтому на поединок в Словакии "желто-черных" вывел Валерий Городов. Он провел несколько серьезных изменений в составе – самым главным стало появление Гуцуляка в центре нападения. Алексея именно там и наигрывали на сборах, а эксперименты Кучера с Филипповым из-за нехватки сыгранности не принесли никакой пользы.

На позицию правого вингера, соответственно, вышел Леднев, а слева поставили Горбунова – Рубчинский же стал работать инсайдом. Кроме того, в роль правого фулбека вернулся Мирошниченко, который пропускал последние две недели из-за мышечного повреждения. На противоположный фланг обороны вновь поставили Кравца (со Славией неделю назад играл ЦЗ), а пару центральных составили Сваток и Сарапий.

Оценить качество стартового плана СК Днепра-1 непросто, ведь он очень быстро сломался. Очевидно, идея повторяла тактику из ответного матча против Славии – фулбеки закрывали весь фланг, вингеры открывались в центре, центрбеки активно пытались заходить на чужую половину и раздавать диагонали. Несколько активнее в билд-ап включался Пихаленок, который опускался в линию к защитникам, а при работе без мяча включался интенсивный контрпрессинг.

Об этом можно говорить, учитывая первые четыре минуты и ошибку, результатом которой стало удаление Сарапия. Мирошниченко после своей потери пошел прессинговать вплоть до чужой штрафной, но Дениса отрезали длинной передачей на половину поля днепровцев. Джуричич в борьбе с Сарапием зацепился за мяч, выиграл борьбу и мог убегать один на один – Эдуард же придержал его за футболку.

Арбитр после тщательного просмотра видеоповтора показал центрбеку СК Днепр-1 прямую красную. Команда осталась в меньшинстве. Валерий Городов вынужден был перевести Кравца в центр защиты, Горбунов сместился на позицию левого фулбека, а Рубчинский начал работать левым вингером. Гибкость "спортклубовцев" помогла в этой ситуации.

К сожалению, эти перестановки окончательно выключили атаку СК Днепра-1. До конца первого тайма украинцы так ничего и не создали. Команда провела только один неточный удар – Гуцуляк пробивал с правого края штрафной после отскока. Острота была мизерной.

Спартак Трнава, как и ожидалось, ничего невероятного не предложил. Этот коллектив умело ведет единоборства, очень опасно выглядит на стандартах и кроссах, а в целом живет за счет ошибок обороны соперника. Нельзя сказать, что днепровцы допускали провальчики часто (при такой простой игре соперника это трудно сделать), но обрезки, проигранная борьба и расконцентрация время от времени случались.

Даже Пихаленок тормозил и отдавал неточные пасы. На своей же половине не удалось избежать необязательных стандартов. Хуже всего, при довольно банальных кроссах привозили защитники – как следствие, до перерыва Спартак Транава должен был забивать дважды.

На 33-й минуте словаки провели атаку с прострелом Дэниела, за который в штрафной зацепился Прохазка. Нападающий пробивал метров с 10-ти низом, однако Кинарейкин спас СК Днепр-1! В компенсированное же время подача с углового на ближнюю штангу вылилась в пожар – Сваток почему-то прибежал туда и срезал мяч в ворота, Кинарейкин парировал это "замыкание", а затем взял добивание от Джуричина с метра!

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Это не устраивало тренера хозяев, поэтому он в раздевалке провел тройную замену. Перестановки сработали, однако успех принес футболист основного состава – причем тот, которого нужно было изучать особенно внимательно.

На 55-й минуте Офори, который кошмарил оборону Леха, принял диагональ от Даниэла и качнул Горбунова на углу штрафной. Далее последовал удар в ближний – мяч срикошетил от защитника и влетел в девятку. 1:0! "Спартак Трнава" вышел вперед.

За несколько минут до этого эпизода забивать должен был Нестеровски, который стрелял с левого края штрафной. Кинарейкин выручил. После такого старта надежды на еврокубковую осень у СК Днепр-1 начали таять – впрочем, словаки особо развить успех не смогли. Атакующий потенциал у Спартака крайне скромен на идейном уровне.

А в обороне на 67-й минуте подтвердилась нечистоплотность его защитников! Гуцуляк влетел на левый край штрафной и получил подкат от Коша, а рефери назначил пенальти. Пихаленок на правах капитана взялся его выполнять – и справился безупречно. 1:1 Стоит отметить ход Валерия Городова – запустить Гуцуляка в штрафную смог Когут, который заменил Рубчинского на 59-й минуте.

Правда, больше днепровцы голкипера не тревожили. Появление Каплиенко и Филиппова в середине второго тайма ничем не помогло, а Когут еще и умудрился получить две желтых за 15 минут. СК Днепр-1 доигрывал вдевятером.

Спартак Трнава вполне мог вырвать победу. Так, на 69-й минуте Офори влетел на правый край штрафной, убрал Каплиенко и бахнул в ближний угол – от гола спас Кравец, который остался на линии ворот! На 78-й же Дэниел сместился на левый угол штрафной и мощно зарядил в перекладину.

Он же должен был наказывать в компенсированное время, замыкая прострел Ристовски на 11 метров – к счастью, после его удара мяч улетел в небо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Все решится в Кошице через неделю.