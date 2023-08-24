Олександр Мельник більше не є гравцем Олександрії.

Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про відхід Олександра Мельника.

Олександрія підписала вихованця Шахтаря з досвідом виступів у Європі

Сторони припинили угоду за обопільною згодою. Цікаво, що в минулому сезоні захисник провів за Олександрію 17 поєдинків.

Нагадаємо, що Мельник є вихованцем Динамо, перебував у системі "біло-синіх" до 2018 року. Також встиг пограти за Арсенал-Київ та Минай.

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