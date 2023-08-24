Олександрія оголосила про відхід вихованця Динамо
21:45 - Читать на русском
Олександр Мельник більше не є гравцем Олександрії.
Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про відхід Олександра Мельника.
Олександрія підписала вихованця Шахтаря з досвідом виступів у Європі
Сторони припинили угоду за обопільною згодою. Цікаво, що в минулому сезоні захисник провів за Олександрію 17 поєдинків.
Нагадаємо, що Мельник є вихованцем Динамо, перебував у системі "біло-синіх" до 2018 року. Також встиг пограти за Арсенал-Київ та Минай.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter