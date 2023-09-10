Кравченко присоединился к Александрии на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с игроком рассчитан до июня 2024 года. Последним клубом Антона была венгерская Кишварда.

Заметим, что Кравченко является воспитанником Днепра. В начале 2011 года перешел на правах аренды в перволиговый Нефтяник-Укрнефти. Также выступал за клубы: Волынь, Гелиос, Титан, Сталь, Олимпик и турецкий Карабюкспор.

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