– Со всеми тренерами здорово складывалось?

– Нет, к сожалению. Сталь каменскую нидерландцы тренировали. Сначала Эрик ван дер Меер. Затем пригласил себе помощником Юпа Галла.

Ван дер Меер потом уехал, остался Галл с августа 2016-го за главного. Я у него вообще не играл, он меня не любил. Помню, проиграли на выезде Александрии. Я вообще на поле не выходил. Проспал всю дорогу назад. А двое из футболистов немного выпили.

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На следующий день тренировки, Юпп забегает в раздевалку и кричит: "Кравченко, на**й в дубль!". А выпивших вызвал к себе и влепил по выговору.

Я не понимаю, в чем причина, забегаю к нему: "Что произошло?". А ему кто-то доложил, что я его в общении с игроками называю "лысый х*й".

– Ты его так реально называл?

– Да. Да и не только я, похоже.

При ван дер Меере результаты были не очень. Президент Стали Вардан Михайлович Исраэлян пришел, говорит: "Надо убирать". Ван дер Меер говорит: "Ухожу", а второй тренер Галл – "Нет, мне предложили остаться". Выходит, кинул Эрика, пригласившего его помощником, не пошел за ним и остался тренировать.

Мы едем на поезде в Каменское, Юп берет телефон, а там Эрик прислал ему фотку члена. Я случайно увидел (смеется). Юп заметил, что я увидел, и говорит: "Да, это вот от Меера". Надеюсь, не наврежу, в Нидерландах это даже не прочтут.

– Галл хотя бы хорошо тренировал?

– Ужасный был тренер, такой бессмысленный, – рассказал 32-летний Кравченко в интервью Fan Day.

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