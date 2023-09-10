Олександрія оголосила про підписання вихованця Дніпра
18:00 - Читать на русском
Захисник Антон Кравченко офіційно приєднався до Олександрії.
Кравченко приєднався до Олександрії на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт з гравцем розрахований до червня 2024 року. Останнім клубом Антона була угорська Кішварда.
Зауважимо, що Кравченко є вихованцем Дніпра. На початку 2011 року перейшов на правах оренди до першолігового Нафтовика-Укрнафти. Також виступав за клуби: Волинь, Геліос, Титан, Сталь, Олімпік та турецький Карабюкспор.
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