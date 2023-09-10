Кравченко приєднався до Олександрії на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з гравцем розрахований до червня 2024 року. Останнім клубом Антона була угорська Кішварда.

Зауважимо, що Кравченко є вихованцем Дніпра. На початку 2011 року перейшов на правах оренди до першолігового Нафтовика-Укрнафти. Також виступав за клуби: Волинь, Геліос, Титан, Сталь, Олімпік та турецький Карабюкспор.

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