Бразильский полузащитник Васко да Гамы Хуан Альвина Безерра продолжит карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "горожан".

Александрия объявила о подписании воспитанника Днепра

20-летний вингер подписал с командой Руслана Ротаня контракт на три сезона – до 31 мая 2026 года. Transfermarkt заявляет о переходе в статусе свободного агента.

Напомним, Альвина – воспитанник Васко да Гамы. Выступал за команды U-17 и U-20. В общем, сыграл за клуб 31 матч на разных уровнях, в которых забил 8 голов. К слову, "горожане" заявили Безерру на УПЛ еще десять дней назад, но официально признались в подписании только сейчас.

Александрия после 6-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, набрав 7 очков.

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