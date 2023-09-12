Бразильський півзахисник Васко да Гами Хуан Альвіна Безерра продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "містян".

Олександрія оголосила про підписання вихованця Дніпра

20-річний вінгер підписав з командою Руслана Ротаня контракт на три сезони – до 31 травня 2026 року. Transfermarkt заявляє про перехід у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Альвіна – вихованець Васко да Гами. Виступав за команди U-17 та U-20. Загалом, відіграв за клуб 31 матч на різних рівнях, в яких забив 8 голів. До слова, "містяни" заявили Безерру на УПЛ ще десять днів тому, але офіційно зізнались у підписанні лише зараз.

Олександрія після 6-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, набравши 7 очок.

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