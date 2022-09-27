Украинский нападающий Егор Гуничев продолжит карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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18-летний футболист подписал с командой Юрия Гуры соглашение на срок до 31 мая 2025 года. Центрфорвард также может сыграть левого вингера и атакующего полузащитника.

Напомним, Гуничев родился в Славянске Донецкой области и начал карьеру в Колледже имени Сергея Бубки. До июля 2022 года выступал за Краматорск, за который в 31 матче Первой лиги забил 4 гола. Еще одним мячом отличился в Кубке Украины. Егор уже успел дебютировать за сборную Украины U-19. Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.

К слову, после 4-х туров Александрия идет в турнирной таблице УПЛ седьмой, имея в своем активе 7 очков.

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