Український нападник Єгор Гунічев продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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18-річний футболіст підписав з командою Юрія Гури угоду терміном до 31 травня 2025 року. Центрфорвард також може зіграти лівого вінгера та атакувального півзахисника.

Нагадаємо, Гунічев народився у Слов’янську Донецької області і розпочав кар’єру у Коледжі імені Сергія Бубки. До липня 2022 року виступав за Краматорськ, за який у 31 матчі Першої ліги забив 4 голи. Ще одним м'ячем відзначився у Кубку України. Єгор вже встиг дебютувати за збірну України U-19. Transfermarkt оцінює його у 75 тисяч євро.

До слова, після 4-х турів Олександрія йде у турнірній таблиці УПЛ сьомою, маючи у своєму активі 7 очок.

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