Football Observatory проанализировала украинскую Премьер-лигу и определила самую молодую и самую возрастную команды в нашем первенстве. Самый низкий средний возраст среди представителей элитного дивизиона у футболистов Зари – 24,85 года. Самый высокий у Черноморца – 28,65.

Клубы УПЛ заработали на трансферах под 50 млн евро – Динамо потратило больше, чем получило, Шахтер возглавил оба списка

В тройку самых молодых входят также Рух и Шахтер. Интересная особенность: в этих коллективах больше игрового времени имеют игроки до 21 года – 45,9% и 30% соответственно. Киевское Динамо в этом рейтинге разместилось на восьмой строчке.

Напомним, после 4-х туров турнирную таблицу УПЛ возглавляет Колос, в активе которого 10 очков. Столько же у Шахтера, идущего вторым. Динамо с 3-мя пунктами – двенадцатое.

"Юра, прощавай"? Що відбувається із Кривбасом