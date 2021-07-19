Работа александрийцев на трансферном рынке не утихает. На этот раз к команде присоединился Клаудио Спинелли.

Александрия достигла согласия с Дженоа о трансфере аргентинского форварда, сообщает официальный сайт украинского клуба. Детали сделки не уточняются.

Александрия оформила переход экс-игрока Шахтера

24-летний Спинелли является воспитанником аргентинского Тигре. В Италию он перебрался летом 2018-го за 3,6 млн евро, но за Дженоа так и не дебютировал. "Грифоны" отдавали его в аренды в Кротоне, Химнасию, Архентинос Хуниорс и Копер.

Ранее отдельные украинские СМИ сообщали об интересе от Шахтера к Клаудио Спинелли и даже о подписанном с ним контракте.

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