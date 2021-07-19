27-летний форвард присоединился к Александрии, информирует официальный сайт клуба. Контракт с игроком подписан на два года.

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Последней командой Гриня была Заря, за которую он выступал в прошлом сезоне. За "мужиков" он успел провести 9 матчей, но результативными действиями не отличался.

Сергей является воспитанником академии Шахтера, но за основную команду сыграл лишь один поединок (1 забитый мяч). Еще в карьере форварда были Мариуполь, Олимпик, Верес, Арсенал-Киев и датский Вайле.

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