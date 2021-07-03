Донецкий клуб якобы завершил переход 24-летнего аргентинца. Подписание уже произошло, утверждает Динамомания.

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Заметим, что пока ни Шахтер, ни Дженоа официально эту информацию не подтвердили. Кроме того, Сергей Палкин ранее заявлял, что "горняки" уже завершили летнюю трансферную кампанию. Ранее дончане подписали Педриньо, Лассину Траоре и Марлона.

К слову, Клаудио Спинелли перебрался в Дженоа летом 2018-го за 3,6 млн евро, но за "грифонов" так и не дебютировал. Форвард каждый сезон отправлялся в аренды в разные клубы, но не смог проявить себя на должном уровне. В Италии забил лишь один гол, выступая за Кротоне в Серии В.

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