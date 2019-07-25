Александрия не смогла подписать Алибекова из-за финансовых недоразумений

Стали известны причины срыва трансфера полузащитника Динамо Ахмеда Алибекова в Александрию.

Александрия проводила достаточно успешные переговоры с Динамо по аренде Ахмеда Алибекова, но в последний момент транссфер сорвался. Причиной этому стала неспособность александрийцев платить хавбеку ту зарплату, которую он получал в киевском клубе, сообщает dynamomania.

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Руководство бронзового призера УПЛ рассчитывало, что большую часть расходов на зарплату 21-летнего таланта возьмут на себя "бело-синие".

Наставник Александрии Владимир Шаран обвинил в срыве трансфера президента Динамо и агентов игрока.

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Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Украины Алибеков провел 4 поединка за основную команду Динамо.

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