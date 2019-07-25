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Александрия не смогла подписать Алибекова из-за финансовых недоразумений

09:50 86 Читати українською
Александрия не смогла подписать Алибекова из-за финансовых недоразумений
Ахмед Алибеков / Фото ФК Динамо

Стали известны причины срыва трансфера полузащитника Динамо Ахмеда Алибекова в Александрию.

Александрия проводила достаточно успешные переговоры с Динамо по аренде Ахмеда Алибекова, но в последний момент транссфер сорвался. Причиной этому стала неспособность александрийцев платить хавбеку ту зарплату, которую он получал в киевском клубе, сообщает dynamomania.

"У них надо спросить, почему так случилось", – Шаран обвинил Суркиса и агентов в срыве трансфера Алибекова

Руководство бронзового призера УПЛ рассчитывало, что большую часть расходов на зарплату 21-летнего таланта возьмут на себя "бело-синие".

Наставник Александрии Владимир Шаран обвинил в срыве трансфера президента Динамо и агентов игрока.

Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Украины Алибеков провел 4 поединка за основную команду Динамо.

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