Олександрія не змогла підписати Алібекова через фінансові непорозуміння

Стали відомі причини зриву трансферу півзахисника Динамо Ахмеда Алібекова в Олександрію.
Олександрія проводила достатньо успішні перемовини з Динамо щодо оренди Ахмеда Алібекова, але в останній момент транссфер зірвався. Причиною цьому стала неспроможність олександрійців платити хавбеку ту зарплатню, яку він отримував в київському клубі, повідомляє dynamomania.
"У них треба запитати, чому так трапилося", – Шаран звинуватив Суркіса та агентів у зриві трансферу Алібекова
Керівництво бронзового призера УПЛ розраховувало, що більшу частину витрат на зарплату 21-річного таланта візьмуть на себе "біло-сині".
Наставник Олександрії Володимир Шаран звинуватив у зриві трансферу президента Динамо та агентів гравця.
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Нагадаємо, в минулому сезоні чемпіонату України Алібеков провів 4 поєдинки за основну команду Динамо.
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