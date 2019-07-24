Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков может начать новый сезон в другой команде.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, хавбек киевского Динамо Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

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По информации издания, сегодня 21-летний футболист прибудет в расположение Слована из Либереца, и после соблюдения формальностей подпишет с этим клубом контракт сроком на один год, согласно которому он будет выступать в этом клубе на правах аренды.

Напомним, в последнее время Алибеков находился на просмотре в Александрии. Этот клуб также намеревался арендовать динамовца, но тот сделал выбор в пользу предложения от Слована.

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