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Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб

10:57 92 Читати українською
Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб
Ахмед Алибеков / фото Ю. Юрьев

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков может начать новый сезон в другой команде.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, хавбек киевского Динамо Ахмед Алибеков продолжит карьеру в чемпионате Чехии.

Шаран подтвердил, что Александрия ведет переговоры с Динамо по переходу Алибекова

По информации издания, сегодня 21-летний футболист прибудет в расположение Слована из Либереца, и после соблюдения формальностей подпишет с этим клубом контракт сроком на один год, согласно которому он будет выступать в этом клубе на правах аренды.

Напомним, в последнее время Алибеков находился на просмотре в Александрии. Этот клуб также намеревался арендовать динамовца, но тот сделал выбор в пользу предложения от Слована.

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Динамо Киев Динамо Киев Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Слован Либерец Слован Либерец
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