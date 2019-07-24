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"У них надо спросить, почему так случилось", – Шаран обвинил Суркиса и агентов в срыве трансфера Алибекова

21:46 191 Читати українською
"У них надо спросить, почему так случилось", – Шаран обвинил Суркиса и агентов в срыве трансфера Алибекова
Владимир Шаран / ФК Александрия

Наставник Александрии Владимир Шаран разочарован срывом перехода Ахмеда Алибекова из Динамо.

Напомним, Ахмед Алибеков, права на которого принадлежат Динамо, был близок к переходу в Александрию. 21-летний центрхав даже отправился на сборы в Болгарию в составе бронзового призера УПЛ 2018/19, однако на днях стало известно, что Алибеков, скорее всего, перейдет в чешский Слован из Либереца.

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"Вопрос о Алибекове лучше задать Игорю Суркису. Я здесь ни при чем. Когда общался с агентами футболиста, то меня заверили, что все будет нормально. Я хотел видеть футболиста в Александрии, он тоже хотел быть в нашей команде.

Мы разговаривали за аренду защитника "бело-синих", но почему-то не получилось. Есть агенты и президент Динамо. Вот у них надо спросить, почему так случилось. Алибеков меня устраивал как человек и игрок. К сожалению, не договорились", – цитирует Шарана Footboom.

Интересно, что это уже не первая трансферная неудача Александрии в текущее межсезонье. Ранее клуб был близок к аренде Валерия Бондаренко из Шахтера, однако "горняки" решили отдать защитника португальской Витории.

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