Александрия может подписать сербского форварда Ненадовича

Александрия перед Лигой Европы может подписать сербского нападающего Уроша Ненадовича.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран официальному сайту клуба рассказал, что на просмотр в команду должен прибыть сербский форвард Урош Ненадович.

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К слову, последним клубом 25-летнего нападающего был армянский Алашкерт, за который Ненадович сыграл 39 матчей в прошлом сезоне, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Кроме того, Ненадович – автор первого гола Лиги чемпионов сезона 2018/19, тогда нападающий Алашкерта эффектно забил пяткой в ​​ворота Санта-Каломы.