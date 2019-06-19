Александрия официально объявила о подписании трех первых летних новичков

Александрия усилилась тремя игроками перед Лигой Европы.

Контракты с бронзовым призером прошлого сезона подписали экс-защитник Карпат Денис Мирошниченко и бывший нападающий Десны Денис Безбородко. Еще один игрок – полузащитник Максим Третьяков, которыйвыступал за словацкий ДАК 1904, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, в сезоне 2018/19 Безбородко провел 23 матча и забил 5 мячей в составе Десны, а в активе Мирошниченко – 22 игры и 3 забитых гола в матчах за Карпаты.

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Напомним, по итогам прошлого сезона подопечные Владимира Шарана заняли 3 место в УПЛ и получили право выступать в групповом этапе Лиги Европы.