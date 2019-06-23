Олександрія може підписати сербського форварда Ненадовіча

Україна — 18:00 4934
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"Платив свої гроші, щоб він не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу з України говорять від Барселони до Мілана
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Дані Алвес запропонований Барселоні – на заваді трансферу кілька факторівІспанія — 15:55 1035
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Лідер збірної Люксембургу Родрігес відмовив Динамо, щоб залишитися в чемпіонаті Японії, – ЗМІУкраїна — 14:40 2737
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Динамо підписує Караваєва: чому трансфер гравця збірної України виглядає ризикованимУкраїна — 14:15 8981
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Карпати підпишуть гравця збірної Люксембургу Мартінса, який протистояв Україні у відборі на Євро-2020, – ЗМІУкраїна — 13:39 3019