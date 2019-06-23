Олександрія може підписати сербського форварда Ненадовіча

Олександрія перед Лігою Європи може підписати сербського нападника Уроша Ненадовіча.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран офіційному сайту клубу розповів, що на перегляд у команду повинен прибути сербський форвард Урош Ненадовіч.

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До слова, останнім клубом 25-річного нападника був вірменський Алашкерт, за який Ненадовіч зіграв 39 матчів минулого сезону, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

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Крім того, Ненадовіч – автор першого голу Ліги чемпіонів сезону 2018/19, тоді нападник Алашкерта ефектно забив п'ятою у ворота Санта-Каломи.