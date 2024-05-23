Александрия готова пригласить Юрия Габовду из Вереса на должность спортивного директора, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Скандальный директор Александрии присоединится к Карпатам – ему не простили "кейс Калюжного"

Отмечается, что в клубе впечатлены работой специалиста в Вересе, а потому рассматривают как приоритетный вариант на вакантную должность. Также сообщается об интересе к Габовде со стороны Карпат, но Александрия готова предложить лучшие условия.

Добавим, что предыдущий спортивный директор Александрии, Александр Марков, был обвинен в "кейсе Ивана Калюжного", когда незаявленный игрок вышел в стартовом составе на матч УПЛ против Шахтера. Марков доработает до конца сезона, после чего присоединится к менеджменту Карпат.

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