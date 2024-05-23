Олександрія готова запросити Юрія Габовду з Вереса на посаду спортивного директора, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Скандальний директор Олександрії приєднається до Карпат – йому не пробачили "кейс Калюжного"

Зазначається, що в клубі вражені роботою фахівця у Вересі, а тому розглядають як пріоритетний варіант на вакантну посаду. Також повідомляється про інтерес до Габовди з боку Карпат, але Олександрія готова запропонувати кращі умови.

Додамо, що попередній спортивний директор Олександрії, Олександр Марков, був звинувачений у "кейсі Івана Калюжного", коли незаявлений гравець вийшов у стартовому складі на матч УПЛ проти Шахтаря. Марков допрацює до кінця сезону, після чого приєднається до менеджменту Карпат.

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