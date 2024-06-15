"Мы переходим к основному аспекту. Уже меньше чем через месяц мы соберемся возле Бордо, и будем готовиться к самой Олимпиаде. Я считаю, что это только начало. Нужно быть готовыми психологически, в первую очередь.

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Мы должны не только физически, но и ментально подойти к этому турниру, знать, что мы делаем, и самое главное – знать, что мы хотим. Потому что мы все понимаем, что это наш имидж, у нас сейчас в стране война, и мы должны четко понимать, что мы должны выложиться на все 100 процентов, поработать на нашу страну.

Мы определились с составом, но сейчас будет другая проблема. Сейчас как раз где-то дней через 5-7 мы будем называть состав и разговаривать с клубами. Скажем так, этот диалог не всем будет нравиться, но, думаю, мы все четко понимаем, что Олимпиада для нашей страны важна. Еще раз подчеркиваю: если бы не было войны, возможно, можно было бы делать какие-то, скажем, скидки. Но не в это время. Я думаю, мы должны поработать всей сборной на нашу страну", – поделился Ротань в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

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