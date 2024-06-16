Хорватия разгромно проиграла Испании в первом туре группового этапа Евро-2024. Матч был равным, но испанцы воспользовались ошибками и забили два гола в течение трех минут.

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"Клетчатые" имели грандиозную поддержку в Берлине – около 100 тысяч фанов, сообщает Vecernji List. Десятки тысяч болельщиков попали на трибуны, многие смотрели футбол в фан-зонах.

Некоторые фаны не смогли смириться с поражением. Один болельщик выбросил телевизор из дома, другой – в Шибенике вынес плазму из бара в кусты.