Хорватские фаны выбрасывали телевизоры после поражения от Испании на Евро-2024
10:59 - Читати українською
Болельщики сборной Хорватии очень болезненно восприняли неудачный старт на чемпионате Европы.
Хорватия разгромно проиграла Испании в первом туре группового этапа Евро-2024. Матч был равным, но испанцы воспользовались ошибками и забили два гола в течение трех минут.
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"Клетчатые" имели грандиозную поддержку в Берлине – около 100 тысяч фанов, сообщает Vecernji List. Десятки тысяч болельщиков попали на трибуны, многие смотрели футбол в фан-зонах.
Некоторые фаны не смогли смириться с поражением. Один болельщик выбросил телевизор из дома, другой – в Шибенике вынес плазму из бара в кусты.
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