"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"

"Футбол 24" обговорює 21 тур УПЛ з Іваном Гецком, автором першого голу в історії збірної України.

– Чому після впевненої перемоги над Динамо гравці СК Дніпро-1 виявилися настільки безпорадними у Харкові проти Шахтаря?

– Дніпряни витратили всі свої сили на Динамо, тож можна було передбачити, що їхній фізичний стан зіграє свою роль. Команда Михайленка виявилася неготовою зіграти упродовж тижня два матчі такого рівня. У СК Дніпро-1 ще немає необхідної стабільності, колектив тільки формується. Так, іноді дніпряни можуть "вистрелити", але не більше.

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– Динамо – Колос: є підозра, що Соль забив із офсайду, а от гол Кожушка потрібно було зараховувати…

– У цьому матчі фарт був на боці Динамо упродовж всіх 90 хвилин. Колос мені сподобався, команда зіграла достатньо пристойно. Якби не вилучення Задої, ще невідомо, як закінчилася б гра.

Динамо – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Можна говорити і про ряд суддівських помилок. У мене також є підозра, що Соль забивав з офсайду, а у моменті з голом Колоса "поза грою" не було. Це той випадок, який варто трактувати на користь атаки.

– Михайличенко зізнався, що незадоволений грою команди. На тренерській посаді він провів понад 200 днів – це і осіння частина сезону, і повноцінні зимові збори. Все ж у його руках?

– Ми ж прекрасно розуміємо, що Михайличенко – залежна людина у київському Динамо, при всій моїй повазі до нього і до Євтушенка – людей, які віддали цьому клубу більшу частину свого життя. Важко працювати із Суркісами. Я впевнений, що є великі проблеми з підбором гравців. За увесь підготовчий процес Київ ніким не підсилився. Навпаки – навіть те, що у них було, вони зуміли розтринькати, продати, віддати по орендах.

Якби купили – питань немає. Тоді можна робити повноцінну заміну і віддати непотрібне. Вважаю, що у Динамо повинен з’явитися гравець високого класу – набагато вищого рівня, ніж наявні "динамівці". І тоді це можна буде назвати осмисленим трансфером. Якщо ж Динамо набирає таких самих гравців, які у нього вже є, плюс – дає їм рік на адаптацію, то це нонсенс.

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Головна проблема Динамо: селекція не відповідає рівневі клубу. Ви подивіться, як працюють із кадрами у Шахтарі, Зорі чи навіть Десні. Йде точковий підбір футболістів, які займають проблемну позицію і дають результат. Ось там я бачу, що команди підсилюються. Коли ж змінюють шило на мило – я цього не розумію.

З іншого боку, я розумію Михайличенка. У нього немає вибору – що у нього є, тим він і грає. Яким складом команда пройшла збори? Нічого нового ми не побачили. Плюс – нові втрати. Скільки заробили на трансфері Кадара? Шахтар купує гравців, умовно, за 8 мільйонів, а через два роки продає за 38 мільйонів, зумівши при цьому витиснути з них максимум користі для команди. Ось це – селекція!

– За два тури до фінішу першого етапу було враження, що Маріуполь пролітає повз першу шістку. Але розгром Ворскли повернув азовців у боротьбу. Чому Полтава "здулася"?

– Той самий випадок, що й із СК Дніпро-1. Будь-яка команда може зібратися і налаштуватись на одну гру. Ворскла віддала усі сили на Шахтар – і все. Наші клуби, крім Шахтаря і Зорі, не звикли і не вміють грати два матчі через три дні, хоча це загальноприйнята практика.

– Арбітр Дердо припустився у цьому матчі просто-таки ганебного фейлу…

– Так, наші арбітри чудять. Але ми дивимося Італію, Іспанію – там рефері помиляються не менше, погодьтесь.

– Досвідчений суддя перебував буквально в двох метрах від епізоду. Як?!

– Я прихильник того, щоб судді були непомітними на полі і не перешкоджали командам з’ясовувати стосунки між собою. Але часто арбітри роблять своє "діло". Саджають 5-6 гравців на жовті картки і тільки очікують слушного моменту, щоб повернути хід поєдинку у потрібному напрямку. Вони конкретно хочуть тримати нитки гри у своїх руках.

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Згодом у когось з гравців піднявся пульс, упала планка – ось і вилучення. Таким чином арбітри урівнюють склади, або ж надають одній із команд чисельну перевагу, що потім втілюється у вирішення турнірних завдань. Дивишся – начебто все по грі, але він свою "чорну справу" вже зробив. Всі це проходили, всі це знають, тільки не хочуть говорити відкрито.

– Десна – Зоря – центральний матч наступного туру. Хто у кращій формі і на чиєму боці ваші симпатії?

– Я віддаю перевагу Десні. Ця команда мене надзвичайно здивувала у чинному сезоні. Вийти з Першої ліги і дати такий бій нашим грандам, демонструвати таку гру і стабільність результатів – дорогого коштує. Якщо Колос б’ється і вбивається за результат, то Десна, перепрошую, грає у футбол. Глибоко поважаю тренерський штаб цього клубу і самих гравців. Вчора вони були фактично ніким, а сьогодні практично кожен із них – на слуху. Плюс – вони продовжують прогресувати.

У Зорі – також хороша команда і висококласний тренер. Те, що вони всіма силами борються за "срібло", я навіть не сумніваюсь. Але мені б хотілося, щоб у цьому процесі взяла участь ще й Десна.

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