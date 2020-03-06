Севидов: Михайличенко приходится работать с футболистами, которые не соответствуют амбициям Динамо

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов поделился мнением о состоянии дел в киевском Динамо.

"Хотелось бы поддержать в этой ситуации Алексея Михайличенко и весь тренерский штаб. Почему? Он был великим игроком, который отдал много лет киевскому Динамо и украинскому футболу, но сейчас ему приходится работать с футболистами, которые не соответствуют амбициям этого клуба.

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Мастерство игроков не позволяет болельщикам видеть то Динамо, которое мы знали. Трудно требовать от футболистов того, что они не могут воплотить на поле. Как говорится, выше головы не прыгнешь. Если говорить не о завтрашнем Динамо, а о сегодняшнем, то это команда, которая будет бороться за 2-4 место в чемпионате.

Что происходит с клубом? На это есть много объективных причин. Пока у команды кризис. Правда, многие большие клубов проходили через такие неудачные периоды. Вспомним хотя бы Милан, который выиграл Лигу чемпионов, но до сих пор не может выйти из кризиса. Одним словом, нужно ждать, когда команда снова выедет на свой бывший звездный уровень", – цитирует Севидова UA-Футбол.

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